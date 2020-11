Découvrez Cartoradio, l'outil qui vous donne les positions et mesures de chaque antenne mobile

En cliquant sur les petits carrés, il est possible d'obtenir le détail pour chaque opérateur, à l'aide de filtres. On s'aperçoit par exemple que le site recense des antennes allant de la presque ancestrale 2G à la nouvelle 5G. Puis on peut ensuite obtenir le détail pour chaque opérateur : combien d'antennes, sur quelle bande de fréquence, et surtout, l'orientation de l'antenne. Un élément très important pour bénéficier de débits mobiles plus important ou, a contrario, pour éviter de se retrouver en plein dans le champ de l'antenne.