Pour certains médecins, les ondes électromagnétiques (3G, 4G, 5G) causeraient des cancers du cerveau

Ron Melnick, le toxicologue qui a supervisé la plus importante des études publiques menées sur des rats, en 2018, ira même jusqu'à déclarer que "quelqu'un qui téléphone plus de 4 heures par jour avec le téléphone proche de sa tête a un risque de développer une tumeur du cerveau." Un lien de cause à effet devenant donc de plus en plus évident, au sein d'une partie la communauté scientifique.