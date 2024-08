On peut dire qu'avec la tablette Lenovo TAB P11, le DAS était hélas en forme olympique. L'ANFR a mesuré celui de l'appareil à 7,050 W/kg. Plus précisément, on parle ici du DAS dit « membre », c'est-à-dire lorsque l'utilisateur tient la tablette en main, ou lorsqu'il met un téléphone dans une poche de pantalon, pour donner un autre exemple.