Lenovo Tab Plus : une tablette de 11,5 pouces qui met le paquet sur la partie son

La tablette Lenovo Tab Plus s'articule autour d'un écran de 11,5 pouces, en qualité 2K (2 000 x 1 200 pixels) et compatible 90 Hz. Un affichage honnête donc, mais on reste évidemment loin des références du marché, la tablette de Lenovo n'évoluant pas dans la même catégorie tarifaire.

Sous le capot, on retrouve un processeur MediaTek Helio G99 couplé à 8 Go de RAM, l'espace de stockage étant quant à lui de 128 Go sur la version de base, et de 256 Go sur la version supérieure. Le tout évolue sous Android 14.