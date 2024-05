Redmi Pad Pro : Xiaomi lance une tablette de 12,1 pouces Quad HD à moins de 330 euros

La Redmi Pad Pro est disponible en bleu, gris et vert, sur le site web Mi.com ainsi que chez les revendeurs partenaires. Côté tarif, comptez 329,99 euros pour la version 6+128 Go et 379,99 euros pour la déclinaison 8+256 Go. Jusqu'au 2 juin, la marque propose une offre de lancement avec un prix ramené à 299 euros pour la version 6+128 Go.