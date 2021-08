Xiaomi lancerait également la tablette Mi Pad 5 avec stylet, la semaine prochaine

Côté caractéristiques, rien de confirmé à ce stade, mais on peut s'attendre à trois modèles de Xiaomi Mi Pad 5. Ils seraient tous équipés d'un double capteur photo, d'un lecteur d'empreinte situé sur la tranche et d'une dalle IPS de 10,9 pouces, d'une définition de 2 560 x 1 600 pixels et d'un taux de rafraîchissement à 120 Hz.

La différence se ferait notamment au niveau du processeur, allant du Snapdragon 768G pour le modèle le plus abordable au Snapdragon 870 pour la version haut de gamme. Aucun prix n'a été mentionné pour le moment. Quoi qu'il en soit, il ne reste qu'une poignée de jours avant de découvrir tout ce que Xiaomi nous réserve avec la Mi Pad 5, mais aussi avec le smartphone Mi Mix 4.