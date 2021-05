Xiaomi pourrait revenir sur le marché des tablettes avec 3 nouveaux modèles

Au total, trois modèles inédits sont listés. Ils portent les noms de code nabu, enuma et elish. Grâce à plusieurs recherches, nous savons qu'enuma et elish seront extrêmement proches La première voit son numéro de modèle finir en K81 et la seconde en K81A. Enuma proposerait les appels vocaux, ce qui indique qu'elle devrait être compatible LTE ou 5G. Ces deux exemplaires posséderaient une plateforme sm8250 indiquant la venue d'un processeur Snapdragon 865, 865+ ou 870.



Enfin, nabu serait une autre tablette tactile pourvue d'un écran avec une diagonale de 10,97 pouces. Notons que les trois modèles profiteraient d'une définition de 2 560 x 1 600 pixels, d'un taux de rafraîchissement à 120 Hz et d'un ratio 16:10. Quant à son processeur, la plateforme de nabu pourrait proposer un Snapdragon 855, 855+ ou 860. Il ne nous reste plus qu'à attendre la présentation officielle.