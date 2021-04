Amazon dévoile sa nouvelle tablette Fire HD 10

Cette Fire HD 10 prend la relève du précédent exemplaire sorti en 2019. Les différences ne sautent pas immédiatement aux yeux, mais Amazon a logiquement amélioré les performances de cette version 2021. Si le processeur octocœur cadencé à 2,0 GHz est une fois encore de la partie, il est désormais épaulé par 3 Go de RAM (au lieu de 2 Go sur l'ancien modèle). La tablette se décline en deux itérations distinctes. La première embarque 32 Go de stockage interne et la seconde, 64 Go (extensible jusqu'à 1 To via microSD).



En ce qui concerne l'écran, il affiche une diagonale de 10,1 pouces avec une résolution Full HD (1 920 x 1 080 pixels). Petite déception à ce niveau, puisque la Fire HD 10 2019 proposait une dalle avec une définition sensiblement meilleure, pointant alors à 1 920 x 1 200 pixels. L'écart n'est pas immense, mais ce détail gâche légèrement les festivités deux ans plus tard.