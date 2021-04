Amazon achète 9 lanceurs Atlas V pour mettre en orbite une flopée de satellites

Pour préparer le déploiement, les satellites de la firme de Seattle seront placés en orbite terrestre basse , entre 590 et 630 km au-dessus de nos têtes. Ils offriront une connexion allant jusqu’à 400 Mbit/s aux clients équipés des futures antennes de communication dédiées. Dévoilées

en décembre dernier, celles-ci sont plus petites et légères que les terminaux traditionnels. Elles doivent à nouveau permettre à Amazon de concurrencer Starlink, SpaceX ayant commencé à proposer ses premiers abonnements.