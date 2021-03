Avec plus de 1200 satellites en orbite, SpaceX étend le service de sa constellation Starlink

Les actualités autour de la constellation Starlink se multiplient. La semaine dernière, SpaceX annonçait que la phase de déploiement en « bêta-test » était étendue à une partie de l'Allemagne, à une nouvelle zone en Angleterre et en Australie. L'entreprise annonçait avoir dépassé les 10 000 utilisateurs pour la version « Better Than Nothing » début février, et ce sont probablement quelques milliers de testeurs supplémentaires qui ont reçu depuis leur antenne à 500 dollars (411,60 euros).

Le service n'offre cependant pas une couverture optimale pour le moment, avec des coupures malgré les débits qui promettent d'être « doublés » cette année (objectif 300 Mbit/s et 20 ms de latence). Depuis le 18 février, Starlink dispose d'une autorisation de déploiement en France.