Starlink : l'ARCEP autorise le déploiement du réseau internet par satellite d'Elon Musk en France

La société Starlink sollicitait auprès de l'ARCEP une autorisation d'utilisation de fréquences dans les bandes 10,95-12,70 GHz (de l'espace vers la Terre) et 14-14,45 GHz (de la Terre vers l'espace). Elle l'a officiellement obtenue et pourra donc bien fournir, en France, des services d'accès à Internet haut débit, et ce sur l'ensemble du territoire qui relève de la compétence de l'autorité des télécoms française. Mais plus particulièrement dans ce que l'on appelle les « zones blanches », dépourvues de tout réseau solide.