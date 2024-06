Starlink, réseau satellitaire d'Elon Musk, propose une nouvelle antenne en France : son prix va vous étonner

Sur un plan un peu plus technique, l'antenne est accompagnée d'un routeur de nouvelle génération, et c'est essentiellement lui qui lui permet de faire la différence avec l'ancienne antenne toujours en vente. On retrouve ainsi du Wi-Fi 6 tri-bande 4x4 MU-MIMO. L'ancien kit est limité au Wi-Fi 5 et à un fonctionnement en double bande 3x3 MIMO. Cette bande supplémentaire permet plusieurs choses : elle permet de connecter plus d'appareils (jusqu'à 235) et contribue à réduire les interférences de signal, donc elle aide à diminuer la latence.