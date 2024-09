Starlink est désormais disponible dans plus d'une centaine de pays, et son utilisation continue d'augmenter parmi les professionnels de l'itinérance. Les grands contrats avec les opérateurs de navires de croisière ont livré leurs résultats, et c'est à présent l'aviation qui s'équipe de plus en plus avec des antennes de réception du réseau internet par satellite de SpaceX.

Il y avait eu au printemps une initiative de Qatar Airways pour un déploiement de test et plusieurs initiatives de plus petits opérateurs (Hawaiian Airlines, par exemple) ou de sociétés louant des jets privés. Cette fois, c'est l'un des géants américains du secteur, United, qui franchit le pas.

L'annonce du contrat avec SpaceX, ce 13 septembre, comprend l'ensemble de sa flotte de plus de 1 000 appareils, avec un focus particulier sur les moyens courriers et vols internationaux. Le déploiement aura lieu sur plusieurs années (plusieurs articles évoquent 3 ans) et démarre d'ici quelques mois.