Starlink a encore fait des progrès, avec une latence internet très faible, vers une connectivité par satellite plus fluide

À l'échelle internationale, la latence moyenne a, elle, diminué jusqu'à 25% sur cette même période, et les latences maximales ont été améliorées de 35%. On rappellera que la latence d'une connexion correspond au temps nécessaire pour qu'un signal se propage d'un point à un autre. Elle est d'ailleurs l'un des trois éléments les plus importants lors de vos tests de débits, avec la vitesse descendante (téléchargement) et la vitesse montante (envoi).