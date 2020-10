SpaceX active la phase bêta de Starlink, son Internet par satellite, au prix de 99 $ par mois

Si Starlink reste plus cher, le service permet cependant une certaine mobilité et, surtout, une connexion haut-débit bien loin des centres urbains. En Amérique du Nord, les zones qui ne sont desservies ni par l'Internet terrestre ni par l'Internet mobile sont encore extrêmement vastes, bien que relativement peu habitées. En cela, Starlink promet d’offrir une véritable révolution pour ses usagers. Et l’Amérique du Nord, qui dispose déjà d’une bonne connectivité, est loin d’être le marché le plus prometteur pour l’Internet spatial de SpaceX.