SpaceX dévoile son antenne portable Starlink Mini vendue au prix fort

merotic

Starlink là où il n’y a pas la fibre, c’est une révolution.

Mon antenne (la rectangulaire motorisée) a tenu toutes les tempêtes de 2023-2024 en Bretagne sud.

Quand il y a eu des dégâts fin octobre 2023, tout le réseau téléphonique et sans fil était en panne durant 7 jours.

Grâce à Starlink j’étais le seul à avoir un accès internet et téléphonique pour rassurer et aussi travailler.

Et 40€ c’est moins cher que la fibre et ça donne un bon débit en téléchargement.

Il faut une vue très dégagée certes, mais quand on a les requis, c’est la meilleure solution.

(La 4/5G perd en débit et en devient insupportable quand il y a les vacances scolaires et donc les touristes).

Cette mini-antenne même à 100 Mgbits/s reste une bonne option pour la mobilité.