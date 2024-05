Starlink publie la démonstration de son tout premier appel vidéo par satellite à l'aide de smartphones normaux

Si SpaceX semble satisfaite de son système Direct to Cell, il faudra attendre encore un peu avant de pouvoir y accéder dans son intégralité. Si les smartphones sous iOS et Android 15 devraient pouvoir échanger des SMS par satellite dès cette année, l'accès aux appels audio et vidéo n'est pour l'instant pas prévu avant 2025.

L'entreprise américaine a donc encore un peu de temps pour améliorer son système, si c'est possible, pour encore nous bluffer un peu plus dans les mois à venir. Elle devra aussi conclure de nouveaux partenariats avec les opérateurs de téléphonie mobile, chargés de fournir son service à leurs clients. Pour l'heure, ceux-ci se comptent sur les doigts des mains, et seul le Suisse Salt fait partie de ce club très restreint en Europe.