Starlink : SpaceX lance des satellites qui offriront une connexion sur smartphone

Le public est tellement habitué aux lancements de SpaceX qu'il n'y fait plus vraiment attention. Mais celui qui vient d'avoir lieu devrait tout de même retenir l'attention. Les six satellites envoyés dans l'espace seront en effet les premiers de l'entreprise destinés à son service Direct To Cell.

Celui-ci va ainsi pouvoir être mis à l'essai, d'abord aux États-Unis. La firme américaine veut aller crescendo dans le développement de l'activité, et n'offrira donc en 2024 que la possibilité d'envoyer des SMS via ses satellites. Le service devrait étendu durant l'année à d'autres pays, alors qu'en 2025, les appels vocaux et les données internet devraient être ajoutés à l'offre.