Starlink en danger en France : Elon Musk doit agir vite... ou les clients trinqueront !

Un peu de contexte s'impose. En France, les fournisseurs d'accès à Internet (Orange, SFR et autres) sont tenus de permettre les interceptions judiciaires et de sécurité, pour ainsi faciliter l'accès aux communications et aux données de connexion des individus suspectés de délits graves ou de crimes, sur demande des autorités judiciaires. Les « communications » englobent d'ailleurs les fichiers envoyés, e-mails échangés et autres.