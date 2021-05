Starlink lance la version française de son site, l'internet très haut-débit bientôt chez vous ?

Au terme de cette étape, une page indiquera quand le service sera disponible dans la région. Même si Starlink devrait arriver en France entre le milieu et la fin de l'année 2021, les futurs abonnés peuvent verser un dépôt de 99 euros pour garantir le service. Et à cela s'ajoute un kit contenant le Starlink, un routeur Wi-Fi, l'alimentation, des câbles et un trépied de montage.