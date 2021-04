D’ici fin 2021, on pourra utiliser Starlink en mobilité (avec une grosse antenne quand même)

Présenté lors du CES 2021 en compagnie du TUF Gaming A15 2021 et de toute une portée d’autres PC portables gamer , le ROG Flow X13 veut apporter de la fraicheur sur le marché, en offrant à la fois mobilité et puissance aux joueurs, mais sans écrabouiller les plates-bandes de l’excellent ROG Zephyrus G14 . Pour y parvenir, ASUS marche dans les pas de Razer, notamment, et adopte l’approche PC ultraportable + GPU externe. Une expérience à la fois intrigante, grisante… et frustrante.