Starlink devient un opérateur téléphonique mondial qui s'affranchit des frontières : le coup de génie d'Elon Musk !

D'après le calendrier partagé par Starlink, il sera possible d'envoyer et de recevoir des SMS par satellite via Direct to Cell dès 2024. Puis en 2025, l'entreprise proposera les appels vocaux et les données mobiles par ce biais. Cette même année, Starlink entend également permettre aux objets connectés d'interagir entre eux via ce réseau.

Tous les smartphones compatibles LTE pourront supporter cette technologie, est-il annoncé. « Aucune modification du matériel, du micrologiciel ou des applications n'est requise », assure Starlink. L'objectif déclaré est d'éliminer les zones blanches.

Le système ne devrait toutefois pas avoir de répercussions dans les pays autocratiques et les dictatures, où l'accès à internet n'est pas assuré, limité ou contrôlé, puisqu'il nécessite les infrastructures des opérateurs locaux pour fonctionner. Pour l'instant, Starlink n'a aucun partenaire français, mais de grands opérateurs internationaux comme T-Mobile, Rogers, Optus, KDDI ou Salt se sont déjà associés à SpaceX dans ce projet.