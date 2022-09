AST SpaceMobile va tester un très grand satellite communiquant directement avec les smartphones

Sur le papier, le plan d'AST SpaceMobile est particulièrement simple : profiter d'une antenne assez grande et sensible pour pouvoir capter même les faibles signaux envoyés par les smartphones existants, et les relayer vers les relais au sol eux, aussi existants. Avec une promesse alléchante pour qui cherche la connectivité… Plus de zone blanche, plus de réseau bloqué faute d'opérateur non présent, plus de problème de zonage, puisqu'au besoin, il sera possible de passer par le satellite, le tout sans grosse antenne dédiée.

Encore faut-il prouver que ça fonctionne bien, et c'est pour cela qu'après 800 tests au sol, l'entreprise envoie son premier satellite d'essai en orbite. Elle a déjà attiré les financements de Vodafone et Rakuten, pour les plus visibles.