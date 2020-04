SpaceX modifie Starlink, qui va dépasser les 400 satellites aujourd’hui

Ce soir, SpaceX pourrait devenir le premier opérateur à avoir envoyé 420 satellites en orbite en moins d'un an. Un chiffre qui continue de faire polémique auprès de la communauté astronomique , et qui ne suffira pas encore à assurer une connectivité minimale au sein de la grande constellation Starlink…

L'opérateur américain a souhaité ces derniers temps abaisser la trajectoire de plusieurs couches de son maillage planétaire : 2 825 satellites Starlink, initialement prévus à 1 110 km et 1 325 km d'altitude (et selon différentes inclinaisons) seront finalement localisés à 540 et 570 kilomètres d'altitude. SpaceX affirme que cela permettra de réduire la latence des communications ; toutefois, plusieurs observateurs soupçonnent cette décision d'être liée à un futur abandon des liens inter-satellites à très haut-débit, qui ne sont actuellement pas installés sur les Starlink.

Décollage express

Les efforts de SpaceX pour récupérer le premier étage et les coiffes seront toutefois sous le feu des projecteurs, car les deux dernières tentatives pour se poser sur la barge « Of Course I Still Love You », positionnée à plus de 400 km des côtes, ont échoué.