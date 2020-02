Des astronomes dénoncent l'impact désastreux des satellites Starlink pour l'observation spatiale

Les satellites de SpaceX prêts à coloniser l'espace

Des satellites plus lumineux que les étoiles

Face à la surenchère des projets de lancement, trois astronomes appellent à saisir la justice.42 000 satellites en orbite autour de la Terre : c'est l'objectif que s'est fixé SpaceX. Si 240 satellites ont déjà été lancés, la compagnie d'Elon Musk prévoit d'envoyer la bagatelle de appareils 12 000 supplémentaires dans les neuf prochaines années. L'entreprise aérospatiale attend encore une autorisation pour les 30 000 restants.SpaceX n'est pas la seule entreprise à vouloir coloniser l'espace avec ses satellites. Sans régulation de la part du américain (la Commission des communications américaine), des entreprises comme Amazon ou OneWeb se lancent dans des projets similaires (3 200 pour Amazon, 5 260 pour OneWeb). Leur but commun : profiter de la baisse des prix sur le marché de l'aérospatial pour multiplier les offres de connexion Internet.Fin janvier, trois astronomes italiens ont décidé d'alerter la communauté scientifique sur les conséquences du projet SpaceLink.D'une part, une telle quantité de satellites perturberait fortement la trajectoire des satellites d'observation. D'autre part, les satellites de SpaceX seront brillants. Conséquences : ils rendraient le ciel plus lumineux, et affecterait considérablement l'observation spatiale.« Il n'existe que 172 étoiles dans l'ensemble du ciel qui excéderaient la brillance attendue des satellites Starlink, » expliquent-ils dans un article paru sur le site de l'université de Cornell. Dernière conséquence, et non des moindres : la mise en orbite de milliers de satellites augmenterait considérablement le nombre de débris dans l'espace. À terme, ces ils représenteraient une menace pour les astronautes ou les satellites de longue durée.Parmi les mesures proposées, les scientifiques appellent la communauté internationale à se mobiliser en attaquant l'État américain en justice. « Il est essentiel qu'un gouvernement, comme le Chili, l'Italie ou la France, poursuive les États-Unis devant la Cour internationale de justice, » affirment-ils.