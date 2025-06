La mission Ax-4 devait ouvrir un nouveau chapitre pour SpaceX et ses partenaires. Quatre astronautes, une capsule flambant neuve, un lancement prévu depuis la Floride, tout semblait prêt pour rejoindre la Station spatiale internationale. Pourtant, un incident technique sur le module russe Zvezda a stoppé net le compte à rebours. La NASA et Roscosmos ont décidé de suspendre le décollage, le temps de comprendre l’origine du problème et de garantir la sécurité de la station comme de l’équipage. Ce report s’ajoute à une série de contretemps qui repoussent le départ de la dernière capsule habitée Crew Dragon. L’équipage, composé de profils venus de plusieurs continents, attend désormais une nouvelle date de lancement.