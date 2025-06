Le succès international impressionne en tout cas par sa rapidité. « Maintenant, on vend plus à l'étranger qu'en France », reconnaît Philippe Walter à notre micro. New York, Montréal, Milan, Dubaï, Tokyo accueillent déjà ces sphères révolutionnaires. Les musées chinois, danois et hongrois rejoignent progressivement cette communauté d'utilisateurs conquis par la start-up française.