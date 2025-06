À notre micro et sur le stand de La Poste, Arnaud Dagès, chef de projet innovation au sein de l'opérateur postal, fait le constat suivant : « Nos boîtes aux lettres, elles existent depuis 1899 en France, on peut tous avoir une boîte aux lettres à domicile. Elles sont normalisées depuis 1979, et on reçoit de plus en plus de colis, qui ont de plus en plus de valeur. » Alors, face à la réalité des vols de colis notamment, l'entreprise a choisi l'innovation, plutôt que le remplacement massif. On vous explique.