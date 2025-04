En matière de sécurité, Extel Lock mise sur la discrétion et l’efficacité. Quasi invisible depuis l’extérieur, la serrure préserve l’esthétique de votre entrée contrairement à d'autres solutions plus massives qu'on trouve actuellement sur le marché. Sa connexion Bluetooth 5.0, protégée par un chiffrement AES-256, assure la sécurité de votre domicile tout en évitant une connexion directe à Internet, réduisant ainsi les risques de piratage. Deux batteries rechargeables assureraient une autonomie de quatre mois environ, la serrure étant facilement rechargeables via un câble USB-C magnétique fourni. Pour davantage de sérénité, deux clés physiques sont fournies pour une ouverture manuelle en cas d’urgence.

L’application mobile permettrait de verrouiller et déverrouiller la porte facilement, sans clé ni code, simplement en étant à proximité. Vous avez également la possibilité de partager des accès temporaires ou permanents à votre domicile avec vos proches, invités ou prestataires. Chaque ouverture serait enregistrée dans un historique accessible directement depuis l’application.