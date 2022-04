Wyze lance une serrure déconnectée : moins chère et finalement plus sécurisée ?

La marque Wyze propose désormais un produit qui s'adresse à ce type de public, avec la Wyze Lock Bolt, facturée seulement 69,99 dollars aux États-Unis.

Cette serrure est composée de deux accessoires distincts. Le premier s'insère directement auprès du barillet de votre porte et intègre un moteur qui permet le verrouillage et le déverrouillage à la demande. Une molette permet également d'ouvrir et de fermer manuellement la porte de l'intérieur, sans avoir à passer par l'application mobile consacrée.

Le bloc de commande s'installe quant à lui à l'extérieur et est certifié IPX5. Il offre une résistance à la pluie et aux intempéries et comporte un clavier à code ainsi qu'un capteur d'empreintes qui permet d'ouvrir la porte d'un simple geste. Il est possible d'enregistrer jusqu'à 50 empreintes au total ou 20 codes différents pour autoriser l'accès de sa résidence à l'ensemble de sa famille et même de ses proches.