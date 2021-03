Yale présente quatre nouvelles caméras de surveillance pour la maison

Un système de détection de mouvements est intégré afin de recevoir une notification sur son smartphone dès que la caméra repère un intrus dans votre domicile. Vous pourrez ainsi déclencher la sirène intégrée de 80 dB pour faire fuir le visiteur importun.

L'enregistrement des vidéos est bien entendu possible sur carte Micro SD jusqu'à 256 Go (non incluse avec l'appareil). Aucun abonnement n'est requis pour un stockage cloud. Un micro et un haut-parleur permettent également de discuter avec un proche depuis l'application mobile Yale View. Lorsque vous êtes chez vous, un mode Privé, programmable sur une plage horaire définie, coupe la caméra pour préserver votre vie privée.

Plus abordable, la Caméra Wi-Fi Intérieur Full HD est un modèle très compacte et discret. Elle peut être installée facilement sur un meuble ou fixée au mur. Elle embarque également un capteur 1080p qui intègre également un mode infrarouge avec une portée plus courte de 8 mètres.