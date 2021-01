Ring sécurise ses sonnettes et caméras connectées en chiffrant la vidéo de bout en bout

Conformément à la promesse faite à l'automne, Ring déploie le chiffrement de bout en bout sur une sélection de produits connectés. Une fonctionnalité pour l'heure proposée en version Preview, et qui s'affinera au fil des mois.

La mise à jour n'est pas encore disponible pour tout le catalogue Ring, mais les utilisateurs peuvent déjà profiter de cette fonction E2EE sur les Video Doorbell Pro

, Video Doorbell Elite

, Floodlight Cam

, Spotlight Cam Wired

, Spotlight Cam Mount

, Stick Up Cam Plug In

, Stick Up Cam Elite

, et Indoor Cam.