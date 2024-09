Mais comment fonctionne DAVE, concrètement ? Tout tient dans le chiffrement de bout en bout propre à chaque conversation. Lors d’un appel, seuls les participants actifs ont accès aux clés de chiffrement. Ce procédé verrouille la conversation et empêche totalement toute intrusion ou interception. Ce chiffrement est dynamique, c’est-à-dire qu’il s'adapte en temps réel aux entrées et sorties des participants à un appel. Chaque membre qui rejoint ou quitte l'appel déclenche une modification des clés de sécurité. De facto, aucune chance pour les nouveaux arrivants d'accéder aux échanges précédents, et inversement pour ceux qui quittent la conversation.

Discord a également misé sur l'ouverture et la transparence de DAVE. Grâce à une bibliothèque en open source, les utilisateurs et experts en cybersécurité peuvent auditer le protocole pour s'assurer qu'il respecte les normes les plus strictes. La communauté peut donc suivre son évolution en s'assurant qu'aucune faille ne vienne gripper les rouages du système. Et pour asseoir sa crédibilité, Discord a noué un partenariat avec une entreprise de cybersécurité indépendante, Trail of Bits, qui a audité la mise en œuvre de DAVE. On a fait les choses bien.