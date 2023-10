Du nouveau pour Discord : fonctionnalités inédites, améliorations de l'application mobile, on vous dit tout !

La grande majorité des fonctionnalités de Discord sont accessibles gratuitement, et l'entreprise génère des revenus uniquement grâce aux abonnements Nitro. Ceux-ci permettent à ses utilisateurs de bénéficier de nombreux avantages : streaming en FHD, avatars animés, upload de fichiers de taille plus importante, etc. Plus récemment, la personnalisation du logo de l'application et l'amélioration de la Soundboard ont fait leur apparition. Discord a fait le choix d'enrichir encore plus l'expérience des utilisateurs Nitro.