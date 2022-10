Regarder des vidéos ensemble et à distance, c'est désormais possible sur Discord, voilà comment

Discord

Il ne fait aucun doute que Discord est l’outil le plus populaire, dès lors qu’il s’agit de communiquer entre joueurs. Entièrement gratuit d’utilisation, il permet la communication vocale, vidéo et même écrite, le tout sans avoir à installer de logiciel grâce à la WebApp disponible sur tous les navigateurs web. Sa popularité est évidemment due à cette simplicité d’utilisation permise par une interface intuitive pour tous. D’ailleurs, si le service était originellement principalement employé par les joueurs, il se démocratise de plus en plus jusqu’à atteindre la sphère professionnelle, la croissance de Discord ayant été grandement affectée (en bien) par la crise du coronavirus.