Discord souhaite se recentrer sur le jeu vidéo et va revoir le design de son interface

Ce retour aux sources sera matérialisé par l'arrivée de nombreux changements à venir dès cette année pour l'application, à commencer par une refonte des messages de groupe, des chats vocaux et des appels de groupe. La plateforme nous informe que la fiabilité de ses technologies vocales, vidéo et de streaming va être consolidée, cela afin d'améliorer la qualité de ses services. L'entreprise souhaite par ailleurs étendre la disponibilité de ses fonctionnalités à un plus large éventail d'appareils, sans nous en dire plus pour le moment.