Vous pouvez désormais jouer à plus de 75 mini-jeux sur YouTube, sans abonnement premium !

Des jeux d'échecs aux mots croisés en passant par des titres mobiles populaires comme Angry Birds Showdown! ou Cut the Rope, plus de 75 jeux sont désormais disponibles directement sur les versions Android, iOS et desktop de YouTube. Pour y accéder, il suffit de se rendre dans l'onglet Explorer présent sur la gauche de l'interface. Il est probable que certains utilisateurs n'aient pas encore accès aux jeux, précise la plateforme, le dispositif étant en cours de déploiement.