LinkedIn planche sur l'intégration de jeux sur sa plateforme

Les jeux font régulièrement partie des applications les plus populaires pour téléphones mobiles et PC, à la fois en termes de revenus et d'engagement. Les jeux occasionnels basés sur des réflexions ont été l'une des catégories les plus populaires dans ce domaine parmi les utilisateurs mobiles. Les plateformes autres que les jeux exploitent depuis longtemps ces faits pour augmenter leur propre trafic. C'est une tendance qui a précédé Internet, si l'on pense à la popularité des mots croisés et autres puzzles dans les journaux et les magazines.



Le New York Times, qui a acquis le hit viral Wordle en 2022, a déclaré à la fin de l'année dernière que des millions de personnes continuaient de jouer à ce jeu, qui fait désormais partie d'une plus grande plateforme de puzzles et de jeux en ligne développée par le journal. D'autres qui ont doublé leur investissement dans les jeux ont connu des résultats mitigés. Facebook, le plus grand réseau social au monde, a été un moteur majeur du jeu social au fil des années. Mais en 2022, elle a fermé son application de jeu autonome dans un contexte de baisse d'utilisation : elle se concentre aujourd'hui beaucoup plus sur les expériences de réalité mixte et son activité Meta Quest.



Au fil des ans, LinkedIn a testé un certain nombre de nouvelles fonctionnalités pour améliorer la manière dont les gens utilisent sa plate-forme, avec pour seul objectif, répondre à cette question: comment utiliser les outils les plus populaires et les plus utilisés et les adapter à l'ADN de LinkedIn?

Cette stratégie s'est traduite par des efforts dans le domaine de l'éducation en ligne et du développement professionnel, par une opération de publication et d'information, par l'introduction d'outils vidéo et par la courtisanerie auprès des créateurs et des influenceurs.