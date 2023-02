Les arnaques au recrutement s'intensifient sur LinkedIn : comment s'y prennent les fraudeurs ?

L'autre menace, nous le disions, est celle du licenciement, la Tech n'étant pas épargnée ces temps-ci. Ce qui est devenu un sujet d'actualité constitue une nouvelle porte d'entrée pour les escrocs, pour essayer de piéger des utilisateurs de la plateforme. Moralité donc : restez vigilant lorsque vous êtes contacté sur LinkedIn (et ailleurs), et essayez de vous assurer de l'identité de votre interlocuteur. Le réseau social a récemment mis en place certaines fonctionnalités (message d'alerte, indication datée sur l'exploitation d'un profil, etc.), et ce, afin de lutter encore davantage contre ces aigrefins.