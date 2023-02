Yahoo (le célèbre) va licencier 1 salarié sur 5

Celle-ci devrait rassembler les équipes de ventes de Yahoo Sports, Yahoo Finance et Yahoo News. « Nous pensons que ces changements vont simplifier et renforcer nos métiers publicitaires sur le long terme tout en permettant à Yahoo d'offrir plus de valeur ajoutée à nos clients et partenaires », explique un représentant de l'entreprise, rachetée en 2021 par le fonds d'investissement Apollo Global.