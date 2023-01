Microsoft : 11 000 salariés poussés vers la sortie ? L'entreprise voudrait à son tour dégraisser

En tout début d’année, Amazon annonçait le plan de licenciement le plus massif de son histoire en prenant la décision de supprimer pas moins de 18 000 postes. Après Twitter, Meta ou encore Salesforce, les grands acteurs de la tech ont indéniablement pris un grand coup et annoncent successivement des suppressions de postes conséquentes. Et comme vous l'aurez compris, cela est loin d'être terminé.