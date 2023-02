Suppression d'emplois de masse : et maintenant, au tour de Dell ?

Parmi les grandes entreprises qui fabriquent des PC, Dell est celle qui a le plus souffert ces derniers temps. Si la société a un temps profité de la pandémie pour soigner ses chiffres, elle a vu ses ventes d'ordinateurs plonger de 37 % au quatrième trimestre 2022 par rapport à 2021. Et quand on sait que ces dernières pèsent pour 55 % de ses revenus, on comprend vite dans quelle situation se trouve le géant de Round Rock.