Intel va supprimer des milliers de postes, voilà pourquoi

Ces mauvais résultats ne sont pourtant pas une surprise pour les dirigeants d'Intel. L'entreprise avait d'ailleurs communiqué sur le sujet au deuxième trimestre 2022, au cours duquel elle a perdu un demi-milliard de dollars (à mettre en perspective avec les 5 milliards de bénéfices sur la même période un an plus tôt). Désormais, considérant que retrouver le niveau de ventes de l'année dernière est une cause perdue, ses dirigeants ont donc choisi une autre approche pour retrouver leur rentabilité : couper dans les coûts. Et les salaires sont, comme à chaque fois dans cette situation, en première ligne.