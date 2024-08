Dell chercherait en l'état à renforcer sa profitabilité, mais aussi à se recentrer plus franchement sur certains domaines porteurs, dont l'intelligence artificielle. L'IA est d'ailleurs évoquée sans ambages dans un mémo interne consulté par Bloomberg. On y lit notamment que l'entreprise vise à « croître plus rapidement que le marché, en rencontrant de manière transparente [ses] clients et partenaires en ligne, virtuellement, ou en personne, afin dee déverrouiller pour leurs organisations le plein potentiel de l'informatique moderne et de l'IA ».

En filigrane, Dell prévoirait des suppressions de postes de grande ampleur au sein de ses équipes commerciales existantes, qui ont récemment souffert d'un net déclin des ventes de PC domestiques. L'objectif serait alors de concentrer les effectifs restants sur les ventes liées cette fois aux centres de données et à l'IA.