Attention à ce scam qui a déjà fait 10 millions de victimes sur Facebook

Très concrètement, comment un utilisateur peut-il être piégé ? Souvent, on imagine que les cyberarnaques passent par des e-mails ou des SMS, mais ici, elles proviennent directement de… vos amis Facebook. En gros, une personne qui figure dans votre liste vous envoie un message privé banal via Facebook Messenger, sans réelle personnalisation (ce qui peut mettre la puce à l'oreille) et qui vous invite à cliquer sur un lien. La fausse page de connexion fait le reste.