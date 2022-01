Arnaques sur les réseaux sociaux : les chiffres 2021 ne sont pas bons du tout (insérez votre numéro de CB ici)

Les escrocs qui sévissent sur les réseaux sociaux ont de quoi faire. Ils peuvent atteindre des milliards de personnes partout dans le monde, et ce sans générer de dépenses particulières. Les techniques sont multiples : création et « montée en popularité » d'un vrai-faux compte, piratage d'un compte réel pour escroquer les amis du compte, etc. La FTC alerte aussi sur le fait que les cybercriminels ont accès, comme tout le monde, aux outils dédiés aux annonceurs, qui aident à mieux cibler de potentielles victimes, pour quelques dollars seulement et à l'aide de fausses publicités, en déterminant des critères bien particuliers (âge, situation géographique, intérêts et autres).