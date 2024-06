Messenger, WhatsApp, Telegram... Ces arnaques qui pullulent mais que vous pouvez éviter

Imaginez : vous recevez un message WhatsApp d'un soi-disant ami en galère financière, une proposition d'investissement insolite sur Telegram, ou encore une demande suspecte d'assistance technique via Facebook Messenger.

Méfiance, il s'agit très probablement d'une tentative d'arnaque ! Les applications de chat comme WhatsApp, Messenger ou Signal sont infestées de cyberpirates malins comme des singes, qui rivalisent d'imagination pour piéger leurs victimes. Leur unique but ? Mettre la main sur votre argent durement gagné ou dérober vos données personnelles.

Quel que soit votre service de messagerie instantanée préféré, de Facebook Messenger à Telegram en passant par Instagram ou même l'ultrasécurisé Signal, personne n'est à l'abri de ces attaques sournoises. Les cyberpirates jouent sur notre fibre émotionnelle et notre confiance pour mieux nous embobiner.

Mais pas de panique ! En connaissant leurs techniques, vous pouvez les contrer et protéger aussi bien vos économies que votre vie privée. Clubic épluche pour vous les types d'arnaques les plus fréquentes sur WhatsApp et les autres apps de chat. Vous saurez les identifier, les esquiver, et réagir si jamais vous en êtes victime.