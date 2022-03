Arnaques en ligne : porter plainte devient plus simple !

Plus concrètement, les utilisateurs et utilisatrices souhaitant déposer plainte via le dispositif du ministère de l’Intérieur doivent passer par le site Service-Public.fr , puis se rendre dans l’onglet Justice et cliquer sur « Arnaque sur Internet » dans la catégorie Infractions. Les victimes seront alors invitées à cocher les cases correspondant à leur situation pour ensuite être orientées vers THESEE si leur cas est couvert par la plateforme. Une authentification avec France Connect est nécessaire pour enregistrer son signalement ou sa plainte, sachant que l’internaute disposera de 30 jours pour la finaliser.