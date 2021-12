Le phishing à la nouvelle carte vitale fait son grand retour, comment le détecter ?

Bien sûr, le but est ici d'appâter la victime avec des tarifs de quelques dizaines de centimes à peine, afin d'inciter à « profiter de cette bonne affaire » en insérant au plus vite ses coordonnées bancaires. Les données personnelles et bancaires sont ensuite dérobées, pour valider divers abonnements, notamment du côté de Chypre, et au travers d'une société baptisée Baltumo Limited, explique Damien Bancal pour Zataz.

Rappelons que le phishing à la carte vitale V3 était déjà très répandue l'année dernière, à cette même période de l'année. Si vous avez reçu ce type d'e-mail, ne répondez pas, ne cliquez pas, si ce n'est sur le bouton « Supprimer ».