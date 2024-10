MisterDams

Perso j’ai l’appli « carte Vitale » depuis plus d’un an, je suis en territoire pilote, en agglomération, et je n’ai pas pu l’utiliser une seule fois.

Laboratoire (rattaché à une chaîne corporatiste machin-truc) : non.

Dentiste (partenaire de ma mutuelle corporatiste et rattaché à une chaîne) : non.

Optique (idem, Point vision du réseau truc) : non.

Pharmacie (je crois que c’est la seule qui soit indépendante): non.

Personne n’a le lecteur, c’est limite si les professionnels savent que ça existe.